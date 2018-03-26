الغراف تحذر من اندثار مشروع الطريق الحولي بعد خمسة اعوام من توقف العمل فيه

2018/03/26 | 17:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

ابدت الادارة المحلية في قضاء الغراف شمالي ذي قار مخاوفها من اندثار مشروع الطريق الحولي في المدينة بعد خمسة اعوام من توقف العمل فيه .

وذكر قائممقائم الغراف ضيدان عبود لشبكة اخبار الناصرية ، ان العمل بمشروع الطريق الحولي في الغراف توقف في العام 2013 بسبب الازمة المالية بعد ان وصلت نسبة الانجا

شبكة اخبار الناصرية:ابدت الادارة المحلية في قضاء الغراف شمالي ذي قار مخاوفها من اندثار مشروع الطريق الحولي في المدينة بعد خمسة اعوام من توقف العمل فيه .وذكر قائممقائم الغراف ضيدان عبود لشبكة اخبار الناصرية ، ان العمل بمشروع الطريق الحولي في الغراف توقف في العام 2013 بسبب الازمة المالية بعد ان وصلت نسبة الانجاز فيه الى 60% .

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