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القبض على 5 ارهابيين في نينوى
2018/03/26 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوة من شرطة محافظة نينوى من القاء القبض على خمسة ارهابيين ينتمون الى عاصابات داعش الاجرامية .وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن :" ان فوج طوارئ الشرطة الثاني في محافظة نينوى قبض على خمسة من الارهابيين المنتمين لداعش والمطلوبين قضائيا وفق المادة 4/1 ارهاب في القانون العراقي .واضاف :" ان القوات الامنية قامت باحالة الارهابيين الى الجهات المختصة بغية استكمال الاجراءات الامنية بحقهم .

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