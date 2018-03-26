القبض على 5 ارهابيين في نينوى

2018/03/26 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من شرطة محافظة نينوى من القاء القبض على خمسة ارهابيين ينتمون الى عاصابات داعش الاجرامية .وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن :" ان فوج طوارئ الشرطة الثاني في محافظة نينوى قبض على خمسة من الارهابيين المنتمين لداعش والمطلوبين قضائيا وفق المادة 4/1 ارهاب في القانون العراقي .واضاف :" ان القوات الامنية قامت باحالة الارهابيين الى الجهات المختصة بغية استكمال الاجراءات الامنية بحقهم .

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