لغاية اليوم .. فرق الدفاع المدني لاتزال تنتشل الجثث من تحت الانقاض في الموصل

2018/03/26 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة نينوى ، اليوم الاثنين ، عن انتشال 20 جثة جديدة من أيمن الموصل، من الضحايا اللذين سقوط بالعمليات العسكرية في الأحياء القديمة.وذكر النقيب هلال...

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