2018/03/26 | 17:11

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باسم قاسم : سوريا منتخب كبير وفريقنا سيظهر بصورة لائقة امامهم

الوقت : مارس 26, 2018 | 4:25 م [post-views]

البصرة / سبورت گرام

تحدث مدرب منتخبنا الوطني باسم قاسم في حديث صحفي عن المباراة المرتقبة امام نسور قاسيون فأكد بانه ينظر الى مباراة الغد على انها محطة اعداد وتحضير كسابقتها التي جرت امام المنتخب القطري وانه سيسعى الى ان يظهر الفريق بشكل لائق ليعوض صورته الباهتة في المباراة الافتتاحية التي خسرها امام العنابي بثلاثة اهداف مقابل هدفين ,

ملمحاً الى ان تشكيلته ستشهد عدداً من التغييرات لكنه ابقى الباب مفتوحاً امام الاختيار النهائي للتركيبة البشرية الاساسية حتى اللحظة الاخيرة ،

وحول رأيه بالمنتخب السوري افصح قاسم بانه يحترم المنتخب الشقيق وينظر له كمنتخب كبير يتقدم بالتصنيف الدولي على منتخبنا كما يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المتميزين لذلك فان الفوز عليه سيكون مهماً لاسيما بالنسبة لتحسين التصنيف وبالتالي الافادة من ذلك في قرعة بطولة كاس اسيا المقبلة ،

ويجري منتخبنا الوطني مساء اليوم اخر وحداته التدريبية في الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية حيث تتضمن الوحدة تطبيق العديد من الجوانب التكتيكية التي وضعها المدرب باسم قاسم مع تدريبات خاصة للمهاجمين واخرى للمدافعين وسرعة التحول من الدفاع الى الهجوم وبالعكس الى جانب التركيز على كيفية تنفيذ الركلات الثابتة بنجاح .

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