الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


2018/03/26 | 17:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة نادي زاخو لكرة القدم والناشط بالدوري العراقي بخصم 3 نقاط.وذكر بيان للاتحاد العراقية لكرة القدم، ان فيفا قرر خصم 3 نقاط من فريق زاخـو بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الليبي سالم الصغير.وبتلك العقوبة يصبح رصيد زاخـو 9 نقطة بدلا من 12.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يعاقب نادي زاخو بسبب الليبي الصغير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يعاقب نادي زاخو بسبب الليبي الصغير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسياً روسياً بفعل أزمة الجاسوس
⋙ تحالف الولايات المتحدة مع تركيا جديرٌ بالمُحافظة عليه
⋙ ماجدة الرومي تغني على مسرح موازين إيقاعات العالم
⋙ حل النزاع اليمني في طريق مسدود بعد ثلاثة أعوام على أولى ضربات التحالف
⋙ النقل البري تعلن افتتاح مكتبها في منفذ ربيعة الحدودي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: الكشف عن كاميرات سرية بغرف تبديل الملابس النسائية في واسط
⋙ بالفيديو: الاسايش تعتدي على معلم "كبير" في تظاهرات كردستان
⋙ بالصورة .. شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد