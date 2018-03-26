2018/03/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة نادي زاخو لكرة القدم والناشط بالدوري العراقي بخصم 3 نقاط.وذكر بيان للاتحاد العراقية لكرة القدم، ان فيفا قرر خصم 3 نقاط من فريق زاخـو بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الليبي سالم الصغير.وبتلك العقوبة يصبح رصيد زاخـو 9 نقطة بدلا من 12.

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