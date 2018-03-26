الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


قائد نسور قاسيون: العراق قادر على استضافة البطولات الرسمية
2018/03/26 | 17:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد نسور قاسيون: العراق قادر على استضافة البطولات الرسمية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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