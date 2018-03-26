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🔴 فاران يتعرض لإصابة مع المنتخب الفرنسي
2018/03/26 | 17:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومدافع المنتخب الفرنسي، رافائيل فاران قد تعرض لإصابة في الكاحل منعته من المشاركة في تدريبات الديوك منذ الأمس.

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