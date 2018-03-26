2018/03/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقاد إيدينسون كافاني منتخب الأوروغواي للفوز بلقب كأس الصين بعدما سجّل الهدف الوحيد على ويلز 1-0 الإثنين.واستفاد كافاني من كرة عرضية مميزة من زميله رودريغيز ليبصم على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.وفي مباراة أخرى على المركزين الثالث والرابع انتصرت التشيك على الصين 4-1.

وفازت ويلز سابقاً على الصين 6-0 والأوروغواي على التشيك 2-0.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوروغواي تتوج بلقب كأس الصين بعد الفوز على ويلز) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوروغواي تتوج بلقب كأس الصين بعد الفوز على ويلز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).