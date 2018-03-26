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الأوروغواي تتوج بلقب كأس الصين بعد الفوز على ويلز
2018/03/26 | 17:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقاد إيدينسون كافاني منتخب الأوروغواي للفوز بلقب كأس الصين بعدما سجّل الهدف الوحيد على ويلز 1-0 الإثنين.واستفاد كافاني من كرة عرضية مميزة من زميله رودريغيز ليبصم على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.وفي مباراة أخرى على المركزين الثالث والرابع انتصرت التشيك على الصين 4-1.

وفازت ويلز سابقاً على الصين 6-0 والأوروغواي على التشيك 2-0.

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