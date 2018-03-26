شاهد - لاعب كاد يفقد حياته بسبب تدخل جنوني في الأرجنتين

2018/03/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر كادت مباراة ناديي لوس أنديس وبراون في الدرجة الثانية الأرجنتينية أن تتحول لمأساة بعد تعرض أحد لاعبي لوس أنديس لإصابة قوية.

مارتن ميناديفينو لاعب براون تدخل بقوة جنوينة على جوستافو توراكا ليتلقى على إثرها البطاقة الحمراء عقب 30 دقيقة من بداية اللقاء.

بعد فترة من العلاج، عاد توراكا ليكمل المباراة بعد ذلك ولكنه عانى من خروج كبيرة في الفك والرقبة.

مارتن تحدث عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد المباراة قائلًا: "أريد أن أقول للذين يتحدثون عن تعمدي الإيذاء بأنني اعتذرت لزميلي أكثر من مرة في النفق ولم يكن الأمر بسوء نية، لقد قضيت 16 عامًا في الملاعب وهذه البطاقة الحمراء الأولى بالنسية لي".

Para aquellos que me tildan de mal intencionado, o de tener mala fe o vulgarmente mala leche, les comento q luego de la desafortunada jugada si tuve la posibilidad de pedirle perdón a mi colega en el túnel, ah! y en 16 años de trayectoria es mi primera expulsion

— martin minadevino (@minadevinomar) March 25, 2018لم تقتصر الأحداث على البطاقة الحمراء والإصابة فقط بل أن اللقاء شهد أحداث شغب من جماهير الفريقين وأسفرت عن القبض على 100 مشجع.





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