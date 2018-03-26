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#رائد الحواري - مناقشة مجموعة -عشاق المدينة
2018/03/26 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رائد_الحواري مناقشة مجموعة "عشاق المدينة " للقاصة نزهة الرملاويفي دار الفاروقضمن الجلسة نصف الشهرية التي تعقدها اللجنة الثقافية في دار الفاروق للثقافة والنشر في مدينة نابلس, تمت مناقشة المجموعة القصصية "عشاق المدينة" للقاصة "نزهة الرملاوي", وقد افتتح الجلسة الروائي "محمد عبد الله البيتاوي" قائلا: نحن أمام مجموعة قصصية صيغت بلغة شعرية، فعشق القاصة للمدينة المقدسة جعلها تكتب 25 قصة، كلها مرتبطة بالمكان، ......

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