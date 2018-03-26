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بالفيديو: الكشف عن كاميرات سرية بغرف تبديل الملابس النسائية في واسط
2018/03/26 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معلومات استخبارية دقيقة هي ما قادت عناصر الامن الوطني في واسط الى إلقاء القبض على بعض أصحاب محلات بيع الملابس النسائية بسبب تركيبهم كاميرات سرية في غرف تبديل الملابس، بحسب اللجنة الامنية في مجلس المحافظة التي أكدت اتخاذ موقف صارم تجاه هذه الظاهرة.أصحاب محال الكاميرات طالبوا بالمزيد من التشديد ووضع ضوابط صارمة على بيعها او تداولها بعد ان اصبحت في متناول الجميع.

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