2018/03/26 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمال الكردستاني: سنرد على أي هجوم تركي يستهدف سنجار

بغداد/..



اكد مسؤول في حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الاثنين، ان الحزب سيرد على اي هجوم للجيش اتركي على قضاء سنجار.

وذكر مسؤول الاعلام الجناح العسكري للحزب ريفان ولات بحسب وكالة "دواڕۆژ" الكردية، ان "الحزب سيرد على أي هجوم تركي على سنجار في أي وقت كان، ولن يلتزم الصمت ازاء ذلك".

واشار ولات الى ان "عناصر الحزب انسحبوا من سنجار ولا يوجد اي عنصر في القضاء".

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الأحد، عن بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".



انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني: سنرد على أي هجوم تركي يستهدف سنجار) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني: سنرد على أي هجوم تركي يستهدف سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).