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عضو بمجلس محافظة بغداد: 4 الاف درجة وظيفية في التربية لم تعوض
2018/03/26 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، اليوم الاثنين، على ان هناك نقصا كبيرا في الكادر التربوي بمدارس العاصمة بغداد، فيما أشار الى ان ٤ الاف درجة وظيفية لم يتم تعويضها.

وذكر الربيعي ، إن "ما يقارب ١٦٢ مدرسة في العاصمة بغداد تم تهديمها خلال السنوات الماضية"، موضحا ان "مخططا غير مدروس تسبب بأزمة في الجانب التربوي وسوء ادارة للوزارة خلال السنوات الماضية".

واضاف، ان "٤ الاف درجة وظيفية لمدرسين ومعلمين لم يتم تعويضهم ولم تحدث اي حركة للملاكات مما تسبب بنقص كبير في الكادر التربوي لمدارس العاصمة".

وتابع الربيعي ان "هناك خططا للنهوض من جديد بالجانب التربوي في العاصمة بغداد وجهود حثيثة لتطوير التعليم وتعويض نقص الكوادر ومساع لإعادة بناء المدارس المهدمة".

ونفى عضو مجلس المحافظة "وجود فضائيين وتسرب للكوادر التدريسية في المدارس عن الدوام"، مؤكدا ان "هناك اجازة الاربع سنوات يتم العمل فيها وفق شروط واجراءات اصولية".

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