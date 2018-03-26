2018/03/26 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي للسفير المصري: لن نسمح لدولة بانتهاك سيادة العراق تحت اي ظرف او عنوان

26 مارس, 2018 | 5:10 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب “همام حمودي” اليوم الاثنين، ان شعب العراق لن يسمح لدولة بإنتهاك سيادة البلد تحت اي ظرف او عنوان.

وذكر مكتب “حمودي” الاعلامي في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب “همام حمودي” استقبل، اليوم، في مكتبه السفير المصري “علاء موسى” مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز اطر التعاون في كل ما يحقق بسط الامن وإرساء الإستقرار للبلدين”.

واكد “حمودي” بحسب البيان، ان “شعب العراق لن يسمح لأية دولة بإنتهاك سيادة البلد تحت اي ظرف او عنوان”، مبينا ان “العراق ومصر يمكن ان يؤديا دورا فاعلا في أمن المنطقة واستقرارها”.

واشار “حمودي” الى انه “من الضروري تمتين علاقاته العربية والاقليمية والدولية، وتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التطرف والارهاب”.

بدوره اشاد السفير “موسى” بوحدة وشجاعة ابناء العراق ضد الارهاب وبطولاتهم التي ازاحت حقبة سوداء عن المنطقة برمتها ، لافتا الى ان “الصورة السيئة التي كانت تعكسها وسائل الإعلام عن العراق، تبدلت لدي شخصيا، فقط حين عملت داخل هذه البلاد”.

وبين ان “التواصل الأزهري الذي بدأ في الآونة الأخيرة مع القيادات الدينية في النجف سيكون له دور مميز في التقارب المصري العراقي”.

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