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الانتخابات المصرية... لجان شمال سيناء والإسكندرية تشهد كثافة في عدد الناخبين
2018/03/26 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشار الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف إلى ارتفاع كثافة الناخبين في محافظة شمال العريش، ومحافظة الإسكندرية.

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