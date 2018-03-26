الانتخابات المصرية... لجان شمال سيناء والإسكندرية تشهد كثافة في عدد الناخبين

2018/03/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف إلى ارتفاع كثافة الناخبين في محافظة شمال العريش، ومحافظة الإسكندرية.

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