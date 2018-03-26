2018/03/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-26 الساعة 16:59 (بتوقيت بغداد)

بغداد - موازين نيوز

دعا قائممقام سنجار، محما خليل، الاثنين،الحكومة الاتحادية إلى تشكيل قوة مشتركة في القضاء, مؤكدا وصول قطعات من الجيش والحشد الشعبي إلى القضاء لحماية المنطقة من أية تهديدات تركية صباح اليوم.

وذكر خليل في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اطلعت عليه /موازين نيوز/، إن "هذه القوات وصلت صباح اليوم لكن عددها قليل وغير كاف لحماية القضاء من اية تهديدات خارجية"، مطالباً "بتشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة وقوات أمريكية لإبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين لا زالوا يتواجدون على أرض قضاء سنجار إلى الآن"، بحسب قوله.

وأكد خليل، أنه "خاطب الجهات الثلاث لتشكيل هذه القوة وأن اجتماعا سيعقد، مساء اليوم، بين الإدارة المحلية لسنجار والجانب الأمريكي للبحث في تشكيل هذه القوة".

وبشأن الأنباء عن سيطرة الجيش التركي على 30 قرية في إقليم كردستان نفى خليل هذه الأنباء جملة وتفصيلا وأكد: "ما جرى إلى الآن لا يتعدى طلعات جوية استطلاعية قام بها الطيران التركي فوق قضاء سنجار، مساء أمس".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده أطلقت ,أمس الأحد, عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".انتهى 29

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول قوة جديدة من الجيش والحشد الشعبي إلى سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول قوة جديدة من الجيش والحشد الشعبي إلى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).