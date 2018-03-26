الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


وثيقة .. حكومة اقليم كوردستان تصرف اكثر من 4 مليارات دينار لوزارة الصحة
2018/03/26 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة .. حكومة اقليم كوردستان تصرف اكثر من 4 مليارات دينار لوزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة .. حكومة اقليم كوردستان تصرف اكثر من 4 مليارات دينار لوزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسياً روسياً بفعل أزمة الجاسوس
⋙ تحالف الولايات المتحدة مع تركيا جديرٌ بالمُحافظة عليه
⋙ ماجدة الرومي تغني على مسرح موازين إيقاعات العالم
⋙ حل النزاع اليمني في طريق مسدود بعد ثلاثة أعوام على أولى ضربات التحالف
⋙ النقل البري تعلن افتتاح مكتبها في منفذ ربيعة الحدودي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: الكشف عن كاميرات سرية بغرف تبديل الملابس النسائية في واسط
⋙ بالفيديو: الاسايش تعتدي على معلم "كبير" في تظاهرات كردستان
⋙ بالصورة .. شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد