أردوغان يكشف عن زيارة مسؤول عراقي الى تركيا لبحث مسألة سنجار ويدعو الى عملية عسكرية حازمة

2018/03/26 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، عن زيارة مسؤول عراقي إلى تركيا لبحث مسألة سنجار، فيما دعا الحكومة العراقية الى اجراء عملية عسكرية حازمة ضد “بي كا كا”.

وذكر أردوغان في تصريح تابعه “النور نيوز”، ان “مسؤول عراقي سيصل، اليوم، إلى تركيا لبحث مسألة قضاء سنجار شمالي العراق”.

واوضح، ان “الجيش العراقي أجرى عملية عسكرية محدودة ضد عناصر منظمة (بي كا كا) الإرهابية في القضاء”، داعيا الحكومة المركزية في بغداد الى “إجراء عملية عسكرية حازمة ضد الإرهابيين في سنجار”.

ولفت الى انه “إذا كان هناك مشكلة ما في القيام بذلك (بالعملية العسكرية ضد الإرهابيين في سنجار)، فلنجري محادثات ثنائية بهذا الخصوص، ذلك أنه لم يبقَ لدينا مزيدًا من الصبر حيال سنجار”.

وبشأن المباحثات مع الاتحاد الاوروبي، أكد أردوغان، اننا “سنواصل مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يتلائم مع موقع تركيا، وقوتها، ودورها الفاعل في المنطقة والعالم”.

وذكر الرئيس التركي، ان “قمة فارنا ستبحث الاتفاقيات المبرمة بين تركيا و الاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والأمنية ورفع العوائق أمام مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد”، معربا عن أمله بأن “تساهم القمة إيجاباً في إيجاد حلول للمسائل الاقليمية”.

وتابع، ان “وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، عرض خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، أن نعمل معًا لحفظ الأمن في منبج (شمالي سوريا)”، مبينا اننا “في تركيا نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أمريكا”.

