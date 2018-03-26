إعادة النظر في مساعدة قوات الأمن في الشرق الأوسط

2018/03/26 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “في 16 آذار/مارس، خاطب كل من اللفتنانت جنرال (متقاعد) جيمس دوبيك، ومارا كارلين، والبريغادير جنرال براين مينيس منتدى سياسي في معهد واشنطن.

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