الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


إعادة النظر في مساعدة قوات الأمن في الشرق الأوسط
2018/03/26 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- “في 16 آذار/مارس، خاطب كل من اللفتنانت جنرال (متقاعد) جيمس دوبيك، ومارا كارلين، والبريغادير جنرال براين مينيس منتدى سياسي في معهد واشنطن.

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