الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


القبض على مسافرا ايرانيا في منفذ زرباطية بحوزته مواد مخدرة بحوزة
2018/03/26 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود الإيرانية.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية، ان “مفتشات مديريتنا وعنصر المخدرات تمكنت من ضبط مادة مخدرة عبارة عن كيس متوسط الحجم وكيس صغير ترياك بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود […]

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