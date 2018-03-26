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القيسي لـهنا بغداد: العمليات العسكرية للقضاء على داعش تفتقد المباغتة
2018/03/26 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القيسي لـ"هنا بغداد": العمليات العسكرية للقضاء على داعش تفتقد المباغتة26 Mar,2018أشار الخبير الاستراتيجي اللواء ماجد القيسي، الى ان "هناك بؤر لداعش تشكل خطرا على طريق بغداد كركوك"، موضحا ان "العمليات العسكرية للقضاء على داعش تفتقد المباغتة".ولفت القيسي في حديث خاص لقناة "هنا بغداد" الفضائية، الى ان "داعش انتهى عسكريا لكن لم ينتهي وجوديا، والجهد الاستخباري مهم جدا في هذا الوقت للقضاء عليه".

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