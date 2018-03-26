غرفة عمليات الجامعة العربية تشيد بجهود تآمين اللجان الانتخابية

2018/03/26 | 17:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعربت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية عن املها في اتمام العرس الانتخابي الذي تشهده مصر بنجاح واستقرار وبما يسهم في تحقيق تطلعات المصريين ، مؤكدة دعم الجامعة لمسيرة الديمقراطية التي تشهدها مصر .

واشادت ابو غزالة بجهود تأمين المقار الانتخابية من قبل الجيش والشرطة المصرية

جاء ذلك في تصريحات للسفيرة ابو غزالة من داخل غرفة عمليات الجامعة العربية المخصصة لمتابعة سير العملية الانتخابية ، حيث قامت بجولة صباح اليوم في عدد من المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة كما قامت بزيارة لغرفة عمليات محافظة القاهرة برفقة محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد

وذكرت ابو غزالة انها ستستكمل جولتها غدا الثلاثاء في عدد من محافظات الوجه البحري قبيل لقائها مع محافظ الاسكندرية محمد سلطان بعد غد.

ووصفت ابو غزالة الاقبال على المقار الانتخابية بانه كبير ، مشيدة بالاجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات والتي ساهمت في انجاح سير العملية الانتخابية .

واضافت ان بعثة مراقبي الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات تعد البعثة الاكبر حيث تضم 80 مراقبا من 19 جنسية عربية ماعدا الجنسية المصرية لضمان الحيادية والشفافية .

واشادت ابو غزالة بالاقبال الجماهيري الكبير من مختلف مكونات الشعب المصري خاصة المرأة التي تتصدر دائما المشهد الانتخابي بالاضافة الى الرجال والشباب وكبار السن مشيرة الى الاقبال الكثيف امام اللجان حيث امتدت الطوابير لامتار طويلة خاصة في المناطق الشعبية مثل العتبة وعابدين .

ونوهت بدور المتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام مشاركتهم في اللجان المختلفة .

واكدت ان متابعي الجامعة العربية يقومون بدورهم في العملية الانتخابية حتى الفرز واعلان النتائج حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية يوم 2 ابريل المقبل .

واشارت الى وجود تنسيق بين بعثة مراقبي الجامعة العربية مع المنظمات والجهات التي تتابع ايضا سير عملية الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث زودت البعثة باحدث المعدات والاليات التي تمكنها من اداء دورها على الوجه الاكمل .

وذكرت، ان المشهد الانتخابي في مصر متميز وسيكون هناك تقرير نهائي لبعثة الجامعة يتضمن ملاحظاتها خلال كامل مراحل العملية الانتخابية .

ووجهت رئيس بعثة الجامعة العربية رسالة الى الشعب المصري مفادها ان جميع مؤسسات الدولة قامت بواجبها لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وتحفيز المواطنين موضحة ان الكرة الان في ملعب الناخب المصري والذي تقع عليه مسؤولية الادلاء بصوته لمشاركة الدولة في تكريس المسار الديمقراطي .

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