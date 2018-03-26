الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الخارجية الروسية عن طرد الدبلوماسيين الروس: هذه الخطوة غير الصديقة لن تبقى دون أثر
2018/03/26 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن طرد الدبلوماسيين الروس، بأن هذه الخطوة غير الصديقة لن تبقى دون أثر وستكون لددينا ردة فعل على ذلك.

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