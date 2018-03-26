اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية.. نذير شؤم في الموصل بعد وفاة شخصين جرّاء التعذيب (تقرير)

2018/03/26 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد برزت الاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلة والتعذيب في السجون إلى الواجهة من جديد، على يد بعض عناصر القوات الأمنية في محافظة نينوى، فيما تصاعدت التحذيرات من خطورة تلك القضية وتأثيرها على السلم الأهلي والمجتمعي.وتفيد تقارير المنظمات المعنية بأنه من المتوقع أن تعود بعض الأجهزة الأمنية إلى سياستها القديمة التي كانت أحد أسباب …

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