كندا تطرد أربعة دبلوماسيين روس

2018/03/26 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، طرد أربعة دبلوماسيين روس بسبب قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، في بريطانيا.وذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في وقت سابق من اليوم، بأن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية سكريبال.وقائمة الدول الأوروبية وعدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من كل دولة ، هي : {بولندا 4 دبلوماسيين ، ليتوانيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا دبلوماسيا واحدا، أوكرانيا 13 دبلوماسيا، فرنسا 4 دبلوماسيين، الجمهورية التشيكية 3 دبلوماسيين، إستونيا دبلوماسيا واحدا، ألمانيا 4 دبلوماسيين، إيطاليا والدنمارك وهولندا دبلوماسيين اثنين من كل بلد} ".يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.انتهى

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