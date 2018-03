النقل البري تعلن افتتاح مكتبها في منفذ ربيعة الحدودي

2018/03/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت الشركة العامة للنقل البري، اليوم الاثنين، افتتاح مكتبها في منفذ ربيعة بمحافظة نينوى على الحدود السورية العراقية.

وذكر مدير عام الشركة عماد عبد الرزاق الاسدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الافتتاح جاء بعد الانتهاء من الموافقات الامنية التي تمت بعد القضاء على عصابات داعش الاجرامية وإستتباب الوضع الأمني في المنطقة”.

واوضح، ان “المنفذ سيعمل في الوقت الحاضر لتلبية الحالات الانسانية التي من الممكن ان تقدم فيها بعض التسهيلات”.

يشار الى أن المنفذ، تعرض للتدمير الكامل من قبل عصابات داعش الاجرامية عند دخولها مدينة الموصل، فيما عملت الشركة على اعادة تأهيليه وتأثيث جميع ملحقاته أسوة بباقي الدوائر العاملة في المنفذ لكي ينهض بمهام عمله من جديد.

