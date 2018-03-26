حل النزاع اليمني في طريق مسدود بعد ثلاثة أعوام على أولى ضربات التحالف

2018/03/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أعوام على أولى ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين، تبدو نهاية الحرب في اليمن بعيدة المنال بينما يغرق البلد

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