ماجدة الرومي تغني على مسرح موازين إيقاعات العالم

2018/03/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - أعلن مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد أكبر حدث فني سنوي في المملكة المغربية الاثنين أن المطربة اللبنانية ماجدة الرومي هى أولى النجوم العرب المنضمين لبرنامج الدورة السابعة عشرة.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو/حزيران القادم.

وذكرت جمعية مغرب الثقافات، المنظمة للمهرجان، في بيان إن المطربة اللبنانية "ستحيي حفلا بمسرح محمد الخامس يوم 28 يونيو".

وفي اتصال مع رويترز قال المكتب الإعلامي لماجدة الرومي في بيروت الاثنين إنها "سبق ووقفت على مسرح موازين العريق قبل أربع سنوات، ونظرا إلى الإقبال الشديد وتحت ضغط الجمهور ومطالبته بالمزيد آنذاك اضطررنا نعمل حفلة ثانية في نفس النهار، وهذا أمر من النادر أن يحصل".

واوضح "ماجدة الرومي تحب جدا الجمهور المغربي فهو متذوق لفنها ومتابع لتاريخها، ماجدة متشوقة للقاء الجماهير المغربية وهم يحبونها في المغرب وهي تحبهم جدا".



وتابع قائلا "نحن مبدئيا رايحين على حفلة واحدة يوم 28 وماجدة ستفاجئ الجمهور المغربي بأغنية أو أغنيتين جديدتين على المسرح".

ويجذب المهرجان كل عام مجموعة كبيرة من كبار الفنانين العرب والأجانب إلى جانب تقديم بعض المواهب الغنائية والموسيقية الواعدة بالمغرب.

ومن بين المشاركين في الدورة السابعة عشرة المغني ومؤلف الأغاني الأميركي برونو مارس الذي يحيي حفلا في 27 يونيو/حزيران بمنصة السويسي.

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