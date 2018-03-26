موتمر طشقند بشان افغانستان يتمحور حول مكافحة الارهاب

2018/03/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشار شاه حسين مرتضوي في موتمر صحفي اليوم الاثنين ان وزراء خارجية 23 دولة يشاركون في هذا الموتمر الذي يستمر يومين وذكر ان التجارة وتراتزيت السلع والبضائع والحوار مع طالبان تعتبر من المواضيع الاخري التي سيتطرق اليها الموتمر.واضاف ان الحكومة الافغانية تتوقع بان يسهم هذا الموتمر في ايجاد التنسيق بين الدول في مجال مكافحة الارهاب وعصابات المخدرات.انتهي**2018 ** 1718

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