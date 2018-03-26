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نائب لـ “الرصافي”: نتخوف من عملية تاجيل التسجيل البايو متري في نينوى و الاكتفاء بتوزيع بطاقة الناخب الجديدة
2018/03/26 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز / بنينوى اعربت النائب عن محافظة نينوى نهلة الهبابي عن مخاوفها من عملية تاجيل التسجيل البايو متري في نينوى من قبل مفوضية الانتخابات التي قررت الاكتفاء بتوزيع بطاقة الناخب الجديدة دون عملية التحديث.

وذكرت النائبة في تصريح لـ “الرصافي نيوز” ان “قسم كبير من ابناء محافظة نينوى لم يعودوا الى مناطق سكناهم خصوصا …

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