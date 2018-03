المنافذ الحدودية تعلن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني في منفذ زرباطية

2018/03/26 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني في منفذ زرباطية الحدودي

وذكر بيان للمتحدث الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفتشات مديريتنا وعنصرالمخدرات تمكنت من ضبط مادة مخدرة عبارة عن كيس متوسط الحجم وكيس صغير ترياك بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود الإيرانية”.

واوضح البيان انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسافر الايراني وأحالته للقضاء”.

