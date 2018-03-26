الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم
2018/03/26 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/26 | 18:35.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).

كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيرفي رينارد: هناك معايير محددة للانضمام للمنتخب المغربي وهذا سبب استدعاء ثنائي الوداد
⋙ 🔴 صلاح يحل خلف ميسي كأفضل أجنحة بالدوريات الأوروبية
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ ارسنال يكافئ نجمه النني بعقد طويل الأمد
⋙ نائب عن دولة القانون: الخبراء الاجانب بالعراق عبارة عن جواسيس وأذرع لمخابرات دولهم عدا الخبراء الإيرانيين
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو
⋙ بالصور:إستئصال ورم كبير من رقبة طفل حديث الولادة في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد