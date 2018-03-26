2018/03/26 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/26 | 18:35.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: إذا فشل العراق في سنجار ستقوم بما يلزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).