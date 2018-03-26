بالصور:إستئصال ورم كبير من رقبة طفل حديث الولادة في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء

2018/03/26 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي وصحي مُتخصص في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المقدسة، من إستصال ورم بلغ حجمه (2) كغم من رقبة طفل بعمر يومان، في حين بيَن " الفريق المُعالج إن " الطفل، يرقد حالياً َفي وحدة الخدج بمستشفى كربلاء التعليمي للأطفال، وسط متابعة دقيقة لحالته الصحية وإستكمال علاجه ".

وذكر أخصائي جراحة الأطفال، الدكتور حسن الاسدي، في تصريح لـ (وكالة نون الخبرية)، اليوم الإثنين، إن " الطفل، حسين نزار كامل من أهالي المحافظة، والبالغ من العمر (يومان فقط)، ولد وهو يعاني من ورم في القنوات اللمفاوية في منطقة الرقبة من الجهة اليمنى، بلغ حجمه (2) كغم، يمتد من الفك الأسفل الى الترقوة خلف الرقبة، مروراً بالجهة اليسرى على إمتداد الرقبة حتى داخل التجويف الفمي ".



واوضح الأسدي، إنه " بعد دراسة الوضع الصحّي للطفلة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تمّ إخضاعه الى عملية جراحية طارئة "، مبيناً " إننا بذلنا جهوداً إستثنائية، وتمكّنا بعد (4) ساعات متواصلة من رفع الورم كاملاً "، موضحاَ إن " الفريق الطبي والصحي المشارك بالعملية، كان مؤلفاً من أخصائيو (ENT) والجراحة العامة، وأطفال وعناية مركزة والتخدير، الدكتور أحمد الموسوي، والدكتور أصيل أصلان، والدكتور جلال الكربلائي، والدكتور عبد الأمير نوري، والدكتورة نبراس الموسوي، والممرض الجامعي علي حسين عبد الأمير، والمعاونين الطبيين، سجى فارس ورهام إبراهيم، والممرض الماهر ثامر هاتف، وتقني تخدير سيف حمد ومنتظر ناهي "، لافتاً َفي الوقت عينه، إن " الطفل، يرقد حالياً في وحدة الخدج بمستشفى كربلاء التعليمي للأطفال، وسط متابعة دقيقة لحالته الصحية وإستكمال علاجه، حيث بدأ يستعيد وعيه تدريجياً ".

وكالة نون الخبرية: سليم كاظم

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