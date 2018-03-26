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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تطرح 11 رقعة استكشافية حدودية للتطوير

26 مارس, 2018 | 6:31 م - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة النفط اليوم الاثنين، عن طرح 11 رقعة استكشافية حدودية امام الشركات العالمية للتطوير الخميس المقبل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة “عاصم جهاد” في بيان نشر اليوم وتابعه “الموقف العراقي” إن “وزارة النفط ستنظم الخميس المقبل جولة جديدة لتطوير وتأهيل 11 رقعة استكشافية حدودية”، مبينا أن تلك الرقع تقع على الحدود بين العراق وايران والعراق والكويت، وفيها رقعة بحرية على الخليج العربي.

واضاف “جهاد” ان “المؤتمر الذي تنظمه الوزارة ستحضره الشركات العالمية التي اشترت حقائب المعلومات وعددها 13 شركة بالاضافة الى شركتين اعلنتا عن نيتهما شراء حقيبة المعلومات ليرتفع عدد الشركات إلى 15 تتنافس على تطوير وتأهيل الرقع الاستكشافية من أصل 26 شركة مؤهلة للمشاركة في التنافس”.

واوضح “جهاد” أن “دائرة العقود والتراخيص البترولية ستقوم خلال المؤتمر بتقديم شرح عن الملامح الاساسية للعقد والتعديلات التي طرأت عليه بناء على ملاحظات مقدمة من الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة وبعض الخبراء”، موضحا ان “صيغة العقود ستكون “عقد خدمة مع تعديلات بسيطة عليه”.

الجدير بالذكر ان وزارة النفط حددت في وقت سابق، 9 رقع استكشافية للتطوير، وتمت اضافة رقعتين استكشافيتين في محافظة ديالى لتصبح مجموعها 11 رقعة.

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