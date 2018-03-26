الخطيب يشيد بتنظيم العراق لبطولة الصداقة

2018/03/26 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخطيب

قال قائد المنتخب السوري، فراس الخطيب، إن تنظيم بطولة الصداقة في البصرة، رائع للغاية، مشيرا إلى أن البطولة ناجحة على مستوى كل تفاصيلها.

وتابع الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مباراة سوريا والعراق غدا: “تنظيم بطولة الصداقة كان على أعلى مستوى من الدقة، وهذه البطولة تؤكد أن العراق لديها القدرة على استضافة بطولات عربية وقارية كبيرة”.

وأشاد بالجماهير العراقية وروحها الرياضية في التشجيع، مؤكدا أنها كانت أحد العوامل المهمة في رفع الحظر عن الملاعب، وإنجاح البطولة.

وعن مباراة الغد، ختم: “جاهزون تماما للقاء، وطموحنا هو حصد لقب البطولة”.

المصدر : كووورة

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