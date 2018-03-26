2018/03/26 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين ، الانباء بشأن استضافة بطولة خليجي 24 المقبلة في العراق .

وذكر مدير الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة “علي العطواني” بتصريح خاص تابعته “نواة” ، ان الانباء عن استضافة العراق لبطولة خليجي 24 غير حقيقية ، مشيرا الى ان هناك مفاوضات لا تزال جارية مع الاتحادات الخليجية بشأن استضافة البطولة في البلاد.

واضاف “العطواني” ان قطر وعدت سابقا بان تكون بطولة خليجي 24 في العراق، مبينا ان الامر بحاجة الى تصويت الاتحادات الخليجية بشأن ذلك .

واوضح “العطواني” ان العراق سيقدم طلب رسمي للاتحادات الخليجية لاستفضافة البطولة ، لافتا الى ان قطر ربما ستتنازل عن حق الاستضافة لمصلحة العراق.

وتابع “العطواني” وزارة الشباب متواصلة وبتنسيق عالي مع دول الخليج من اجل ان يكون العراق مستضيف للبطولة المقبلة ، واكد ان الملاعب العراقية كلها جاهزة لاستضافة البطولة، مرجحا ان تكون انطلاقها من مدينة البصرة بسبب موقعها الجغرافي وقربها من الخليج العربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب : المفاوضات جارية لاستضافة بطولة خليجي 24) نشر أولاً على موقع (نواة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب : المفاوضات جارية لاستضافة بطولة خليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نواة).