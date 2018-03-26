الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


العبادي يعد بتحقيق مطالب اهالي المعامل وتحسين الخدمات بمنطقتهم
2018/03/26 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- Password recovery

استعادة كلمة المرور

بريدك الالكتروني

كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يعد بتحقيق مطالب اهالي المعامل وتحسين الخدمات بمنطقتهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يعد بتحقيق مطالب اهالي المعامل وتحسين الخدمات بمنطقتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيرفي رينارد: هناك معايير محددة للانضمام للمنتخب المغربي وهذا سبب استدعاء ثنائي الوداد
⋙ 🔴 صلاح يحل خلف ميسي كأفضل أجنحة بالدوريات الأوروبية
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ ارسنال يكافئ نجمه النني بعقد طويل الأمد
⋙ نائب عن دولة القانون: الخبراء الاجانب بالعراق عبارة عن جواسيس وأذرع لمخابرات دولهم عدا الخبراء الإيرانيين
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو
⋙ بالصور:إستئصال ورم كبير من رقبة طفل حديث الولادة في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد