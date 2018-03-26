الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


بالوثيقة ..
2018/03/26 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة ..

" 4 مليار دينار" مخصصات لموظفي صحة كردستان

متابعة/ سكاي برس

خصصت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، 4 مليارات دينار كحوافز ومخصصات لموظفي الصحة في الاقليم.

وأظهرت وثيقة صادرة من حكومة الاقليم باللغة الكردية، تنص على تخصيص وزارة المالية في كردستان 4 مليارات دينار كحوافز ومخصصات لموظفي وأطباء وزارة الصحة في الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. " 4 مليار دينار" مخصصات لموظفي صحة كردستان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. " 4 مليار دينار" مخصصات لموظفي صحة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيرفي رينارد: هناك معايير محددة للانضمام للمنتخب المغربي وهذا سبب استدعاء ثنائي الوداد
⋙ 🔴 صلاح يحل خلف ميسي كأفضل أجنحة بالدوريات الأوروبية
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ ارسنال يكافئ نجمه النني بعقد طويل الأمد
⋙ نائب عن دولة القانون: الخبراء الاجانب بالعراق عبارة عن جواسيس وأذرع لمخابرات دولهم عدا الخبراء الإيرانيين
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبية العراقية.. تجاذبات ادارية وطموحات مجهولة (تقرير فيديوي)
⋙ بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو
⋙ بالصور:إستئصال ورم كبير من رقبة طفل حديث الولادة في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد