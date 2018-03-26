2018/03/26 | 18:48

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بالوثيقة ..



" 4 مليار دينار" مخصصات لموظفي صحة كردستان

متابعة/ سكاي برس

خصصت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، 4 مليارات دينار كحوافز ومخصصات لموظفي الصحة في الاقليم.

وأظهرت وثيقة صادرة من حكومة الاقليم باللغة الكردية، تنص على تخصيص وزارة المالية في كردستان 4 مليارات دينار كحوافز ومخصصات لموظفي وأطباء وزارة الصحة في الاقليم.

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