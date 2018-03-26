أمن كوردستان يفرج عن تدريسيين ومعلمين اعتقلهم في سوران

2018/03/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت كتلة الجماعية الإسلامية الكوردستانية في برلمان إقليم كوردستان يوم الاثنين عن افراج السلطات الأمنية في الإقليم عن المعلمين والتدريسيين المحتجين.

وذكر رئيس الكتلة مروان كلالي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من قضاء سوران، ان "جميع المعلمين والتدريسيين تم الافراج عنهم".

ودعا كلالي حكومة إقليم كوردستان الى معالجة مشكلة الرواتب وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

انطلقت اليوم الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، مُظاهرات في مختلف مدن وبلدات إقليم كوردستان للمطالبة بالغاء نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.

وشهدت مدينة أربيل تظاهرات حاول فيها المتظاهرون التوجه إلى برلمان كردستان، فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل كبير.

وتظاهر المعلمون في قضاء سوران شمال أربيل، أمام مديرية التربية رافعين شعارات طالبوا فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالوفاء بوعوده، وأكدوا أنهم فقدوا الثقة في الحكومة العراقية.

واعتقلت القوات الأمنية رئيس فرع اتحاد معلمي كوردستان في قضاء سوران، وعدداً من المعلمين الآخرين أثناء المظاهرة.

ولم تصدر الجهات الرسمية والأمنية حتى الآن أي توضيح عن اعتقال المتظاهرين.

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كوردستان شهدت أمس الأحد، احتجاجات ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب، ونصبوا خياماً في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية.

وما زالت الاعتصامات مستمرة في المدينة، وفي عدد من المدن الأخرى.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان عن تعديل نظام ادخار الموظفين وفق نظام جديد، في حال التزمت بغداد بارسال مبلغ 317 مليار و540 مليون و465 ألف دينار عراقي الى الاقليم.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.

وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.

إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني

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