أقدم شركة أمريكية لصناعة السلاح تطلب حمايتها من الإفلاس

2018/03/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدمت شركة "ريمنجتون" أقدم صانع للأسلحة في الولايات المتحدة طلبًا لحمايتها من الإفلاس، في الوقت الذي دعت فيه الاحتجاجات العالمية إلى تشديد قوانين الأسلحة الأمريكية.

وتزايدت الاحتجاجات في الولايات المتحدة، في نهاية الأسبوع الماضي مطالبة بتشديد القوانين للسيطرة على السلاح، بعد حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا في فبراير الماضي.

وكشفت شركة "ريمنتجون" والتي تأسست عام 1816 عبر بيان صادر اليوم الإثنين، أنها تقدمت بأوراقها في محكمة الإفلاس الفيدرالية لطلب حمايتها من الإفلاس، مع معاناتها من تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة "سيربيروس " الأمريكية للاستثمارات المالكة لصانع الأسلحة قد كشفت في فبراير الماضي خطة لإعادة الهيكلة التي تقلص ديون "ريمنجتون " وتساهم بمبلغ 145 مليون دولار في رأس المال الجديد في الشركات التابعة لها.

ومن شأن خطة الحماية من الإفلاس أن تدعم سيولة الشركة والوضع المالي، بالإضافة إلى القدرة التنافسية على المدى الطويل.

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