قوات سوريا الديمقراطية تشكل أول لواء في الرقة

2018/03/26 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في قرية "ماروده" شمال شرق مدينة الرقة، مراسيم اعلان تشكيل اول لواء لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة.

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