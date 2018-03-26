الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


العبادي لمتظاهري المعامل: سنلبي جميع مطالبكم الخاصة بالخدمات ونعمل على تنفيذها
2018/03/26 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، توجيهه امانة بغداد  بتوفير جميع الخدمات المطالب بها في تظاهرات اهالي منطقة المعامل، مؤكدا انه بصدد العمل على تنفيذها.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت اسيا الاخبارية نسخة منه، ان” صبرنا ووحدتنا هي انتصار بحد ذاته، ورغم كل التحديات والمصاعب لن نألو جهدا بتحقيق […]

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