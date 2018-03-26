2018/03/26 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني وجود خطر لعصابات "داعش" الإرهابية يهدد المحافظة ، مشدداً على أن "الدواعش" لا يملكون شبراً واحداً من أرض ديالى.

وأكد الحسيني في تصريح صحفي أن "داعش" لا تملك شبرا واحدا على أرض المحافظة ، مبينا أن الاوضاع الامنية في ديالى تحت السيطرة ، وليس هناك مخاوف جدية على وضعها العام ، مشدداً على أن القوى الامنية تبسط سيطرتها على كامل مناطق محافظة ديالى.واضاف الحسيني أن الاعتداءات التي جرت في بعض مناطق ديالى مؤخرا هي غزوات لصوص ينفذها إرهابيو "داعش" بهدف ايهام الرأي العام بوجوده ، لافتا الى أن تلك الاعتداءات لن يكون لها تأثير على المشهد الامني كون الإرهابيين لا يملكون شبرا واحدا على ارض ديالى.وأكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى أن الاجهزة الامنية وضعت سلسلة خطط مهمة سيكون لها دور فعال في انهاء ما تبقى من خلايا "داعش" النائمة في مناطق عدة ، داعيا الاهالي الى عدم الاهتمام بشائعات الإرهابيين واكاذيبهم.انتهىم .



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