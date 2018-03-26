العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد

2018/03/26 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد، فيما أكد أنه لن يدّخر جهدا بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين الخدمات، لافتا الى أن مطالب اهالي منطقة المعامل "حَقّة" ويعمل على تنفيذها دون استثناء وحسب الاولويات.

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