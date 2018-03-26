2018/03/26 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأثنين 26 مارس 2018 | 06:51 مساءً

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بعد لقائه اهالي المعامل..



العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في اطراف بغداد

بعد لقائه اهالي المعامل..



العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في اطراف بغداد

يتبع...

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