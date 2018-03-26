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بعد لقائه اهالي المعامل.. العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في اطراف بغداد
2018/03/26 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السياسية

الأثنين 26 مارس 2018 | 06:51 مساءً

| عدد القراءات : 8

بعد لقائه اهالي المعامل..

العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في اطراف بغداد

بعد لقائه اهالي المعامل..

العبادي يعلن اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في اطراف بغداد

 

يتبع...

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