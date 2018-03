الكويت تهدى العراق 3 مستشفيات متنقلة لمساعدة النازحين

2018/03/26 | 18:55

أهدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، الى الحكومة العراقية 3 مستشفيات متنقلة لنازحي العراق، تهدف إلى التخفيف عن كاهلهم ودعم جهود اعادة الاستقرار في المناطق المحررة حديثا.

وذكر السفير الزمانان في كلمة له خلال حفل رسمي أقيم بمقر السفارة الكويتة في العراق بحضور السفير الكويتي سالم الزمانان ورئيس البرلمان سليم الجبوري، تابعها “النور نيوز” ان “المستشفيات الثلاثة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) الإنسانية”.

وأكد على أن “الكويت تتطلع لمستقبل قريب يسجل استقرار العراق ونموه وازدهاره والتي توجتها بمبادرة سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح باحتضان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في شباط الماضي”، مشددا على التزام دولة الكويت بـ”مخرجات مؤتمر الكويت الدولي واعادة إعمار العراق وفقا لقرارات المؤتمر من خلال التنسيق المباشر مع العراق ممثلا بصندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة والامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة”.

من جهته اعرب رئيس البرلمان سليم الجبوري، عن “شكره للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الكويت ممثلة بسفارتها في بغداد بهدف دعم العراق في مرحلة محاربة الارهاب وفي دعم النازحين والتخفيف من معاناتهم”.

وذكر الجبوري انه “ليس بغريب على الكويت هذا الموقف الاخوي فقد كانت تقف الى جانب العراق في جميع التحديات في السنوات السابقة وكانت من اوائل الدول الداعمة للعملية السياسية في العراق”.

ووصف حملة (الكويت بجانبكم) ومنحة المستشفيات الطبية المتنقلة بأنها “مبادرة طيبة تعكس نيات صادقة من الاشقاء الكويتيين لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها الى افضل حالاتها”.

وأكد الحبوري على أن “ادراك الكويت لضرورة استقرار العراق يعبر عن فهم عميق لفلسفة الامن الاقليمي المشترك واولوياته ومعرفة دقيقة لطرق حمايته وتعزيزه”.

وأعرب عن الأمل بان “يتجسد ذلك الفهم الكويتي لدى جميع دول المنطقة لان استقرار وامن وسلامة العراق يعني بالضرورة استقرار وامن وسلامة المنطقة بأجمعها وبالعكس”.

