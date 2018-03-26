مجلس البصرة يخصص اكثر من ستة مليارات لدعم دوائر حكومية

2018/03/26 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على تخصيص أكثر من ستة مليارات دينار لدعم دوائر حكومية تعاني من ضائقة مالية وتسديد رواتب واجور متأخرة منذ أشهر لمعلمين متعاقدين وعمال تنظيف في مديرية البلديات.

وذكر عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث صحفي، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة صوت خلالها على تخصيص أربعة مليارات دينار الى مديرية البلديات لصرف اجور عمال التنظيف من العاملين بصيغة أجر يومي"، مبيناً أن "المجلس صوت أيضاً خلال الجلسة على تخصيص مليارين و40 مليون دينار لصرف رواتب المعلمين المتعاقدين مع ديوان المحافظة، فضلاً عن تخصيص 91 مليون دينار لتسديد رواتب العاملين بصيغة أجر يومي في مكتب شؤون المواطنين".

ولفت المنصوري الى أن "المجلس قرر خلال الجلسة تخصيص مبالغ لدعم عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، منها مستشفى الفيحاء العام التي تم تخصيص 98 مليون دينار لتلبية احتياجاتها الضرورية".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ عام 2015 ضائقة مالية تفاقمت بشدة خلال العامين الماضي والحالي، ومن تداعياتها تأخر صرف رواتب آلاف المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة المحلية والعمال الذين يعملون وفق نظام الأجر اليومي في مديرية البلديات.انتهى/س

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