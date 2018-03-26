بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو

2018/03/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المجمع التجاري "زيمنيا فيشنيا" لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو الروسية، الذي راح ضحيته 64 شخصا.

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