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بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو
2018/03/26 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المجمع التجاري "زيمنيا فيشنيا" لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو الروسية، الذي راح ضحيته 64 شخصا.

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