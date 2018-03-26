مجلس ديالى: قرار رفع التجاوزات في محيط سدة الصدور لا تفاوض عليه

2018/03/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىكشفت قيادة عمليات ديالى، الاثنين، عن بدء التطبيق الفوري لمبدأ الارض المحرمة ولمسافة 3 كم في محيط سدة الصدور الاروائية شمال شرقي بعقوبة، فيما أكد مجلس المحافظة أن قرار رفع التجاوزات "لا تفاوض" عليه.واوضح العزاوي، أن "القيادة لن تسمح بأي مخالفات على الارض من قبل اصحاب المقالع"، لافتا الى أنه تمت "زيارة المعتصمين من اصحاب مقالع الحصى برفقة محافظ ديالى مثنى التميمي على طريق المقدادية- خانقين وتم الاتفاق على اعادة فتح الطريق باتجاه مقالعهم مع تحديد المخالف منها والتي سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية حيالها من قبل ادارة المحافظة".

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