تغير في الموقف التركي اتجاه سنجار

2018/03/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ذكر الرئيس التركي، الاثنين، ان مسؤولين اتراك وعراقيين سيجتمعون لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار (غرب محافظة نينوى).وذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: إن “مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي يوم الاثنين لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية”.واوضح حسب إردوغان خبر نشرته رويترز قبل مغادرته لحضور قمة […]

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