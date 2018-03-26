الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


تغير في الموقف التركي اتجاه سنجار
2018/03/26 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو ذكر الرئيس التركي، الاثنين، ان مسؤولين اتراك وعراقيين سيجتمعون لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار (غرب محافظة نينوى).

وذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: إن “مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي يوم الاثنين لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية”.

واوضح حسب إردوغان خبر نشرته رويترز قبل مغادرته لحضور قمة […]

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